Photo Walk: Totes Holz und neues Leben

in Kooperation mit den Bundesforsten

Freitag 03.11.2017, 13:00-16:00



Im Themenkreis Naturfotografie, der in der aktuellen Fotografieausstellung Visions of Nature vermittelt wird, bietet das KUNST HAUS WIEN in Kooperation mit den Österreichischen Bundesforsten einmalig einen Photo Walk mitten in der Natur, im Biosphärenpark Wienerwald, an: Fotografiebegeisterte Erwachsene werfen unter Anleitung des Fotografen Kay von Aspern und der Naturführerin Maren Röttger von den Österreichischen Bundesforsten einen anderen Blick auf den Lebenskreislauf von Wald und Bäumen – eine Reflexion zu Kreisläufen, Naturwahrnehmung und direkter Naturerfahrung. Zur Einstimmung empfehlen wir den Besuch der Fotoausstellung Visions of Nature, zu der das KUNST HAUS WIEN am 02.11. die TeilnehmerInnen einlädt.



Genauere Informationen und verbindliche Anmeldung unter info@kunsthauswien.com