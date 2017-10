IWK, Berggasse 17, 1090 Wien

Foucault trifft Latour

27.10.2017 14:00h



Workshop zu den Ordnungen und Existenzweisen der Moderne



In Kooperation mit dem Zentrum „Geschichte des Wissens“ (ZGW) in Zürich organisiert Le foucaldien einen interdisziplinären Workshop zu Foucaults und Latours Konzeptionen der Moderne. Die Veranstaltung findet am 27. und 28. Oktober 2017 im Institut für Wissenschaft und Kunst (IWK) in Wien (Berggasse 17) statt.



Eine Gruppe von PhilosophInnen, SoziologInnen sowie Kultur- und MedienwissenschaftlerInnen wird sich im Spannungsfeld zwischen Foucaults Ordnung der Dinge und Latours Existenzweisen zu positionieren versuchen: Hat die berüchtigte Vision vom Tod des Menschen als Objekt wissenschaftlicher Forschung den Fokus auf nicht-menschliche Agenten in der Akteur-Netzwerk-Theorie vorweggenommen? Setzt die Anthropologie der Modernen dort an, wo die Archäologie der Humanwissenschaften aufhört? Oder kehrt Latours Gegenentwurf der Moderne in die Vormoderne zurück, in die „prosaische Welt“ der Renaissance, wie sie Foucault beschrieben hat?



Als Vortragende nehmen teil: Clemens Apprich (Kulturwissenschaftler, Lüneburg), Tanja Gnosa (Kulturwissenschaftlerin, Koblenz), Matthias Flatscher (Philosoph, Wien), Vera Knolle (Philosophin, Berlin), Hubert Matt (Philosoph, Bregenz), Roberto Nigro (Philosoph, Lüneburg), Gustav Roßler (Soziologe, Berlin) und Gottfried Schnödl (Literatur- und Medienwissenschaftler, Lüneburg). Diskutierend beteiligen sich außerdem Bettina Bruder (Mediendesignerin, FH Vorarlberg) und Karin Harrasser (Kulturwissenschaftlerin, Linz). Moderiert wird der Workshop von Simon Ganahl und Patrick Kilian von Le foucaldien.





Programm

Freitag, 27.10.2017



14:00–14:45

Roberto Nigro (Lüneburg):

Fünfzig Jahre Die Ordnung der Dinge

Zur Aktualität der Anthropologiekritik



15:00–15:45

Hubert Matt (Bregenz):

Dem Subjekt geht sein Tod stets voraus

Versuch über einen Humanismus jenseits der Humanwissenschaften

und jenseits einer Anthropologie



16:00–16:45

Clemens Apprich (Lüneburg):

Vom Wahn- und Wahrsprechen des technologisch Unbewussten



17:00–17:45

Tanja Gnosa (Koblenz):

Hybride, dynamische Medienkonfigurationen und

die Frage nach der agency in/von Dispositiven

Samstag, 28.10.2017



10:00–10:45

Gustav Roßler (Berlin):

Ist eine Soziologie denkbar, die nicht anthropozentrisch ist?

Die Soziologie als eine anthropologische (Human-)Wissenschaft des 19. Jahrhunderts bei

Foucault und der Gegenentwurf einer nicht anthropozentrischen Soziologie bei Latour



11:00–11:45

Matthias Flatscher (Wien):

„Abenteuer der Modernen“

Zum Problem der Institution(en) bei Foucault und Latour



13:00–13:45

Gottfried Schnödl (Lüneburg):

Die Ordnung der Geschichte

Vermittlung bei Foucault und Latour



14:00–14:45

Vera Knolle (Berlin):

Neo-Klassik oder post-humane Mystik?

Zu den Grenzen des Denkbaren in den 1960er Jahren und heute