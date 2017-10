Filmcasino

Klub Kaputt #6: A Tobe Hooper Halloween!

31.10 um 22 Uhr - The Texas Chainsaw Massacre 2 (US 1986)

31.10 um 24 Uhr - The Funhouse (US 1981)



Er war einer der großen Leisen des Fantastischen Films: Der am 26. August 2017 verstorbene Texaner Tobe Hooper hat mit seinem zweiten Regiefilm THE TEXAS CHAINSAW MASSACRE 1974 das Horrorkino zwar maßgeblich geprägt, es formal modernisiert und inhaltlich radikalisiert, trat selbst aber immer hinter sein Werk zurück und wirkte bis zum Tod wie einer jener, die am zufriedensten sind, wenn sie in Ruhe gelassen werden. In Hoopers Karriere spiegeln sich fast symbolhaft die diversen Zäsuren und Verwerfungen des Fantastischen Films in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts.



Von den wutentbrannten Angriffen auf die Americana und - im besonderen - die verwesenden gegenkulturellen Utopien im unabhängigen Film der Siebziger-Jahre, über Hoopers Selbstauflösung im Mainstream-tauglichen Genrekino der Achtziger (POLTERGEIST) hin zur letzten authentischen B-Film-Renaissance bei Cannon Films (darunter auch TEXAS CHAINSAW MASSACRE 2) und schließlich der unverdiente, unabwendbare Ausklang im finanziell prekären Spagat zwischen TV-Regiearbeiten und beherzten Billigfilmen, die freilich alle nicht mehr ins Kino kamen.



Der Klub Kaputt verneigt sich vor Tobe Hooper und bringt zwei weniger bekannte Gusto-Stückerl seines Werks auf die Leinwand: in 35mm und OV!