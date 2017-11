Open House im Winterpalais

Hommage auf Prinz Eugen

Tauchen Sie ein in die glanzvolle Welt des Barock und begegnen Sie mit Prinz Eugen von Savoyen und Jan III. Sobieski zwei faszinierenden Persönlichkeiten, die ihr Zeitalter wesentlich geprägt haben. Auf Groß und Klein wartet ein buntes Programm mit barocken Erlebnisstationen, Menuetten zum Mittanzen, historischen Kostümen u. v. m.



Führungen



Nur im Winterpalais

Was macht ein Radfahrer in einem Bild, das lange vor der Erfindung des Fahrrades entstanden ist? Welche Schätze verbergen sich im Winterpalais? Mythos und Wahrheit stehen im Mittelpunkt dieser Tour, die von Glück, Ruhm und Tod erzählt.

10.30, 11.30, 12.30, 14.30, 15.30 und 16.30 Uhr | Dauer: 30 Min.



Ein Polenkönig in der Kaiserstadt

Vom legendären Feldherrn bis zum liebenden Familienvater: Bei einem kurzweiligen Rundgang machen wir Sie mit der außerordentlichen Lebensgeschichte von Jan III. Sobieski vertraut.

11, 13, 15 und 17 Uhr | Dauer: 30 Min.



Wie erkenne ich den Barock?

Worin unterscheiden sich barocke Architektur, Skulptur und Malerei von der Kunst anderer Epochen? Auf kompakte Weise bieten wir in nur 30 Minuten einen Überblick über die wichtigsten Grundbegriffe des Barock.

12, 14 und 16 Uhr | Dauer: 30 Min.



Barock erleben



Eugenio von Savoy

Dramatische Flucht, bittere Kriegsjahre, kometenhafter Aufstieg und unermesslicher Reichtum. Prinz Eugen selbst lässt sein turbulentes Leben vor Ihren Augen Revue passieren und verrät, warum es so schwierig ist, ein wahrer Held zu sein. Von und mit Philipp Reichel-Neuwirth

10.30, 12.30 und 16.30 Uhr | Dauer: 20 Min.



Menuett zum Mittanzen

Bei feierlicher Musik entdecken Sie den Barock, wie er klingt und tanzt.

11.30 Uhr | Dauer: 30 Min.



Audienz beim edlen Ritter

Historische Kostüme, Theater und Tänze nach originalen Choreografien öffnen die Tore zum barocken Wien und gewähren einen unterhaltsamen Blick auf Prinz Eugen zwischen Mensch und Mythos. Von und mit Silvia Hauer und Barbara Lenz

13.30 und 15 Uhr | Dauer: 30 Min.



Print a Prince

Fühlen Sie sich wie Prinz Eugen von Savoyen. Fotocorner mit barocken Requisiten.

15 bis 17.30 Uhr



Familienprogramm



Bilderreise durch die Zeit

Nach dem Motto Schlau durchs Palais erwartet dich ein Parcours mit kniffligen Fragen rund um bunt bemalte Räume, viel Gold und einen mutigen Prinzen. (3 bis 11 Jahre)

10.30 und 14.30 Uhr | Dauer: 60 Min.



Prinz Eugens Welt, wie sie dir gefällt

Mal- und Kreativstation für kleine Kunstfans. (3 bis 11 Jahre)

10 bis 17.30 Uhr



Barockes Baröckchen

Was bedeutet lever und coucher? Wie funktioniert eine Flohfalle? Probiere barocke Kostüme und erfahre mehr über das Leben vor dreihundert Jahren. (3 bis 11 Jahre)

10 bis 17.30 Uhr