Cultures of a Postmigrant Society, Include!

30.10.2017 10:00h



Das für zwei Tage anberaumte Forum Cultures of a Postmigrant Society, Include! stellt die gegenwärtig marginalisierte künstlerische und kulturelle Praxis von Menschen mit Migrations- und Fluchterfahrung in den Mittelpunkt. Das wissenschaftliche Forum setzt sich zum Ziel, diese Praxis sichtbar zu machen und Diskussionsraum für folgende thematische Schwerpunkte zu eröffnen:



Partizipative Prozesse und Vernetzung,

Künstlerische und kulturelle Praxis &

Analyse von Exklusionsmechanismen.



Das zweitägige Forum setzt sich aus einer transdisziplinären wissenschaftlichen Perspektive mit der Kunst- und Kulturproduktion in der postmigrantischen Gesellschaft auseinander und will Raum für die Vernetzung von Akteur_innen des Kulturbereichs schaffen. Durch Keynote-Vorträge, Podiumsdiskussionen, Workshops, weitere wissenschaftliche Inputs sowie Publikumsdiskussionen soll Wissen generiert, reflektiert und perspektiviert werden.





***



Programm



Montag 30.10.2017: Theater im Zentrum und Volkstheater

Theater im Zentrum (Liliengasse 3, 1010 Wien)

10:00 Eröffnung



10:30–12:00 Keynote-Vortrag 1: Radostina Patulova (Wien): Missverstehen Sie mich bitte richtig! Über die Debatten, Politiken, Akteure und Praxen der (post)migrantischen Kunst- und Kulturproduktion in Österreich seit den 1990er Jahren & anschließend Diskussion



12:00–13:30 Pause



Volkstheater (Arthur-Schnitzler-Platz 1, 1070 Wien)



13:30–16:30 Zufluchts-Stadttheater/ Sanctuary City Theatre



Keynotes und gemeinsame Diskussion (in englischer Sprache) in der Roten Bar des Volkstheaters mit Ayham Majid Agha (Schauspieler, Regisseur & Autor/ Exil Ensemble des Gorki Theaters, Berlin), Rafat Al Zakout (Regisseur/ Collective Ma’louba), Jessica Glause (Regisseurin/ Bayerische Staatsoper München & Open Border Ensemble der Münchner Kammerspiele), Krystel Khoury (Dramaturgin/ Open Border Ensemble der Münchner Kammerspiele) & Tina Leisch (Text- und Theaterarbeiterin/ Die Schweigende Mehrheit, Wien)



Moderation: Gin Müller



Mit Unterstützung der Union des Théâtres de l’Europe/ Europäische Theaterunion (UTE)



17:00–18:00 Stadtspaziergang (vom Volkstheater zurück zum Theater im Zentrum):

Auf den Spuren marginalisierter kultureller Praxis – ein historisch-kritischer Stadtspaziergang. Zusammengestellt von Studierenden des Instituts für Theater-, Film- und Medienwissenschaft der Universität Wien.



Theater im Zentrum



18:30–20:30 Podiumsdiskussion mit Repräsentant_innen der migrantischen Kulturarbeit bzw. der postmigrantischen Kulturpraxis von den 1990er Jahren bis zur Gegenwart



Teilnehmer_innen: Aslı Kıslal (diverCITYLAB, daskunst), Rubia Salgado (Kollektiv/ Linz), Houchang Allahyari (Filmregisseur) & simon INOU (Journalist, Medienaktivist & Hg. des Magazins fresh)



Moderation: Ivana Pilić



Ab 22:00 Networking-Party in der Roten Bar des Volkstheaters