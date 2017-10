Stolbergasse 26, 1050 Wien

Hieb – Die erste Ausgabe

31.10.2017 19:00h



+++ Frisch aus der Druckerpresse +++

Die erste Ausgabe von HIEB wird präsentiert.



Weltstadt, Metropole, Bundeshauptstadt oder Dorf, wie immer man Wien sieht, versteht und wahrnimmt, sie ist Anlass für eine unendliche Vielfalt an Erzählungen, Anekdoten und Auseinandersetzungen mit ihr.



Ein erster Querschnitt dessen, was Wien mit seinen 23 Bezirken ausmacht bzw. was die Bewohner_innen dieser Stadt bewegt, skizziert die erste Ausgabe von HIEB. Die darin erzählten Geschichten könnten nicht unterschiedlicher sein, einzig der Kosmos Stadt ist ihr roter Faden...



Die ersten 23 Besucher_innen erhalten ein Magazin gratis. Danach gibt es HIEB zum Sonderpreis von € 7,90 statt 9,90.



Musik von Sofie Fatouretchi



Und ein herzliches Dankeschön auch an WienGin Kesselbrüder, Ottakringer Brauerei und Vöslauer





Sachdienliche Hinweise:

Freier Eintritt in die Ausstellung „Andere Geschichte(n)“ im Künstlerhaus Wien / Gesellschaft Bildender Künstlerinnen und Künstler



Anfahrt:

∙ Bus: 12A bis Siebenbrunnengasse, 59A bis Bacherplatz

∙ Straßenbahn: 1, 62, Badener Bahn bis Laurenzgasse

∙ U-Bahn: U4 bis Pilgramgasse