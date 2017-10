Buchpräsentation Lilo Nein: Writing Performance

Wir laden Sie herzlich zur Präsentation des Buches "Writing Performance – On Relations between Texts and Performances” von Lilo Nein am Donnerstag, 26. Oktober 18.00 - 21.00 Uhr in der Galerie Michaela Stock ein. Das Buch wird im Rahmen der aktuellen Ausstellung "Writing Performance Exhibition 2" gezeigt.



Weitere Informationen zu der Ausstellung: http://www.galerie-stock.net/ausstellungen/aktuell/980-lilo-nein-writing-performance-exhibition-2