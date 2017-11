Schallaburg

Letzter Tag: Islam

Fotocredits: Fuhrer

Roter Halbmond und rotes Kreuz, ein arabisches Zimmer in Wien um 1900, das Orientgewürz aus dem Supermarkt: Die Ausstellung „ISLAM“ zeigt neben religiösen Objekten viele überraschende Exponate, die vom „Islam in Österreich“ erzählen.



Islam

Wie findet Begegnung zwischen Kulturen und Religionen statt? Wie gehen wir mit Verschiedenheit um? Im Fokus der Ausstellung stehen muslimische Kulturen in Österreich.



Ausgangspunkt sind Begegnungsräume von heute: Anhand vertrauter Situationen im täglichen Zusammenleben werden aktuelle Fragen, historische Entwicklungen und unterschiedliche Sichtweisen in den Mittelpunkt gerückt. Sie laden zu einer vertieften kulturellen Begegnung ein.



Besprochen

Sprache schafft Identität, und sie verbindet Menschen – Kommunikation dient als Brücke zwischen den Menschen. Wenn Arabisch Muslime verbindet, welche Sprache könnte Nichtmuslime mit Muslimen verbinden?



Bewohnt

Beim Zusammenleben treffen Menschen verschiedener Kulturen mit unterschiedlichen Lebensweisen aufeinander. Wenn sich „die einen“ von „den anderen“ gestört fühlen, steht die Toleranz auf dem Prüfstand. Wie können wir trotz kultureller Gegensätze die Vielfalt einer lebendigen Nachbarschaft nützen?



Beseelt

Prophet Mohammed und der Koran stehen im Zentrum des Islam. Gibt es aber tatsächlich „den einen“ Islam? Fördern Informationen darüber und das Wissen um Auslegungen des Koran das Verständnis? Christen und Muslime: Das Verbindende ist spannend, das Trennende aufschlussreich.



Begrenzt

Morgenland oder Abendland? Die islamische Welt ist längst nicht mehr geografisch zu bestimmen. Völker wandern, Grenzen schwinden. Anderswo werden dafür neue Grenzen gezogen. Und doch finden sich hier wie dort viele Beispiele für geglückte offene und multikulturelle Verbindungen.



Bekleidet

Kopftuch und Bauchfrei-Look, Vollbart und Glattrasur, muslimische Normen und westliche Werte: Äußerliche Erscheinungen und innere Haltungen beeinflussen das Zusammenleben. Wie stark formen sie die Vorurteile der Menschen? Und wie sehr lassen wir uns von diesen leiten?



Bedroht

Heute fühlt sich „der Westen“ verunsichert: von radikalen Muslimen, aber auch von Menschen, die selbst durch Krieg gefährdet sind. Doch wer fürchtet sich vor wem? Und wo liegen die Lösungen?



Berufen

Chancengleichheit ist eine große Herausforderung für ein selbstbewusstes Miteinander. Geglückte Beispiele dafür sind: in sozialen Berufen der Umgang mit Berufsbekleidung oder das österreichische Bundesheer.



Beliebt

Der „Zauber des Orients“ ist für viele Menschen besonders attraktiv. Schmuck, Tanz, Kunst, Geschichten und ganz besondere Gewürze schaffen seit Jahrhunderten ein Bild von verträumter Exotik. Kipferl, Kebab und Baklava sind längst feste Bestandteile unseres Alltags. Was aber ist mit den Menschen, die diese Spezialitäten zu uns brachten?



Vermittlung

Vor dem Hintergrund einer Fülle von Exponaten und Geschichten spielt in einem begleiteten Rundgang Ihre eigene Wahrnehmung die Hauptrolle. Widersprüche, Erwartungen und Zuschreibungen werden zum Ausgangspunkt der gemeinsamen Annäherung. Im Austausch mit den Besucherinnen und Besuchern sollen möglichst viele Stimmen hörbar werden, sollen Unsicherheit und Ungewissheit zulässig sein. Die Ausstellung „ISLAM“ schafft einen Raum, in dem diese Art der Begegnung möglich ist, bereichert und Lust auf ein Mehr an Auseinandersetzung macht.

Inhaltliches Team



Lisa Noggler-Gürtler, Leitung

Maria Prantl, Assistenz

Wolfgang Schmutz, Kulturvermittlung



In enger Zusammenarbeit mit Experten und Expertinnen aus Wissenschaft und muslimischen Communities: Menschen vieler Religionen, Expertinnen, Wissenschaftler, Sozialarbeiterinnen, Lehrer, Fachleute aus dem Kultursektor, Menschen mit unterschiedlichen Berufen.



Sowie mit Pädagogen und Psychologinnen, die täglich im Dialog zwischen Kulturen und Religionen stehen.