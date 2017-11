Künstlerhaus 1050

Kuratorenführung / Lesung: Andere Geschichte(n)

Fotocredits: Johann Schoiswohl, Totes Gebirge – New York, 2016

Kuratorenführung / Lesung - Günther Oberhollenzer & Erwin Uhrman



Kurator Günther Oberhollenzer erzählt von der Entstehung der Ausstellung „Andere Geschichte(n)", stellt die künstlerischen Positionen vor und führt mit Schriftsteller Erwin Uhrmann ein Gespräch.



Erwin Uhrmann liest seinen Prosatext für den Ausstellungskatalog „Versteckspiel in Samarra" sowie aus seinem letzten Roman „Ich bin die Zukunft" (Limbus Verlag, Innsbruck 2014, >> http://bit.ly/2yBaOht).



Eintritt frei.



ANDERE GESCHICHTE(N)

15. September 2017 bis 3. Februar 2018



WAS FÜR GESCHICHTEN ERZÄHLT DIE KUNST?

Kunst soll das „Unbeobachtbare beobachtbar machen". Sie erzeugt eine „zweite Realität“, die es ermöglicht, Dinge aus einer anderen Perspektive zu betrachten. Dadurch kann Kunst - Luhmann zufolge - niemals nur Beobachtung oder Repräsentation der Welt sein, sondern sie muss vielmehr zur Herstellung von Distanz und Reflexivität beitragen. Das gelingt ihr u.a. dadurch, dass sie eine andere Welt und Realität erschafft – also eine andere Geschichte erzählt.



KÜNSTLER_INNEN

Anke Armandi, Ruth Brauner, CEMS (Michael Endlicher und Cynthia Schwertsik), Michael Fischer, Harald Gfader, Michael Goldgruber, Maria Grün, Maria Hanl, Romana Hagmann (Hagyo) & Silke Maier-Gamauf, Lena Knilli, Brigitte Konyen, Salon Flux (Mira Loew, Belen Zahera, Jane Frances Dunlop, David Altweger; Franziska Zaida Schrammel), Johann Schoiswohl, Elisabeth Wedenig, Linda Zahra



KURATOR

Günther Oberhollenzer