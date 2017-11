Sharing Stories. Dinge sprechen. Feier anlässlich der Ausstellungseröffnung

Fotocredits: © Tal Adler

Über zwei Jahre lang hat das Projekt Sharing Stories. Dinge sprechen. unterschiedliche Menschen dazu eingeladen, einen jeweils für sie bedeutenden Gegenstand zu bringen und dessen Geschichte zu erzählen. Sie teilten zahlreiche persönliche Erinnerungen aus ihrem Alltag mit seinen Umwegen und Sammelleidenschaften.

In der gleichnamigen Ausstellung im neu eröffneten Weltmuseum Wien ist die gesamte Sammlung von 150 Geschichten zu sehen. Die Ausstellung möchte zeigen, wie vielfältig die Vorstellungen und Perspektiven der ErzählerInnen sind und was sie meinen, wenn sie von “Kultur” sprechen. So lassen sich weder Dinge noch Geschichten auf etwas Typisches festlegen. Diese Vielfalt möchten wir feiern.



Teilnahme: frei mit gültigem Museumsticket