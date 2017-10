Angewandte Innovation Laboratory (AIL)

Occupy Museums!

Fotocredits: (c) FUTURE undone

17:00

Kurator*innenführung

Macht Markt Museum?

Fleur Christine Vitale



19:00

Archäutopische Untersuchung

Occupy Museums! / Video Lecture



Geschlossene und verlassene Museen, hinterlassene Architektur und ihre Bedeutung für die Öffentlichkeit. Was passiert mit Kunst und Kultur in einem gesellschaftlichen Szenario, in dem es keine Museen mehr gibt? Kann ein solches Ende zugleich auch der Anfang für neue Formen künstlerischer, kultureller Produktion und Öffentlichkeit sein?

Maria Bilbao Herrera (nodoCCS, Venezuela),

Eleni Palles (Künstlerin, Architektin, Wien/Athen)