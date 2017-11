Momente: Monument + Mimosen

13.11.2017 18:00h



Fotocredits: Maria Springer

Fotografien von Maria Springer



Fotoausstellung im Mark19

Sonnbergplatz/Obkirchergasse, 1190 Wien



Vernissage: 13.11.2017, 18 Uhr



Finissage: 15.12.2017, 18 Uhr



Ausstellungsdauer:

13.11. - 15.12.2017



Eintritt frei.



Zum Projekt



In dieser Ausstellung werden kontrastreiche Fotos gezeigt, der Reiz liegt im stimmungsvoller Gegensätzlichkeit. Unter besonderer Beachtung der Lichtquelle sind die Fotos auf das jeweilige Objekt fotografiert worden.

Als Amateurfotografin liegt mir vor allem die Natur am Herzen, aber auch die von Menschen geschaffene Umgebung in Form von Gebäuden. Manches scheint anfangs kühl und unnahbar, wird aber durch die Pattina der Zeit zugänglich. In der Korrespondenz der Gegensätze ist einmal das Wachsen der Natur und einmal das Statische, Unbewegliche im Vordergrund bzw. im Hintergrund.

D.h. das eine bedrängt nicht das andere, vielmehr entsteht durch den Kontrast der Gegensätzlichkeit erst die Erkenntnis und Wertigkeit des jeweiligen im Fokus Befindlichen. Die alternierenden Inhalte der Aufnahmen korrespondieren so miteinander.

Es ist meine erste Fotoausstellung, die ich aus dem Fundus meiner allmorgendlichen Spaziergänge über den Jahreskreis hinweg speise.