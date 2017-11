The Halo Series

07.11.2017 19:00h



Fotocredits: Paul Delpani

Fotografien von Paul Delpani



Fotoausstellung im Restaurant Giersterbräu

Gierstergasse 10, 1120 Wien



Vernissage: 07.11.2017, 19 Uhr



Ausstellungsdauer:

07.11. - 31.12.2017



Eintritt frei.



Die Sonne unser zeitloser Begleiter – immer da, aber nicht immer sichtbar. Paul Delpani



Zum Projekt



In der Ausstellung mit Fotografien von Paul Delpani spielt das end- und zeitlose Vorhandensein der Sonne eine große Rolle. Ihre Strahlen umgeben uns tagtäglich, nicht immer aber sehen wir sie. Die Fotoserie soll uns die Strahlkraft, die Wärme und die Anwesenheit der Sonne und ihrer Strahlen in ihrer Endlosigkeit, in ihrem Immer-Da-Sein zeigen.



Die Bilder spiegeln mit ihren typischen Halo-Kränzen dies wieder. Die Halo-Kränze umfangen Objekte, beleuchten sie und stellen diese gegenüber der Strahlkraft der Sonne in den Hintergrund. So soll uns die Kraft, die Wärme, das Vorhandensein und das Zeitlose darin vor Augen geführt werden.



Der Ausstellungsort ist insoferne bewußt gewählt, als dass dort die Elemente, die unsere Erde bestimmen – Stein, Holz – vorherrschen. Diese waren einst sonnendurchflutet, heute treten sie als Bestandteile des Raumes in den Hintergrund. Trotzdem enthalten sie noch die Energie, die sie einst entstehen ließ.



Paul Delpani ist fotografischer Autodidakt. Er hat sich über die Jahre eine Bildsprache angeeignet, die sich auf das Konkrete, das Vorhandene bezieht und die damit verbundene Meta-Ebene, wie zum Beispiel die Schönheit im Unperfekten. Seine Bildsprache ist davon getrieben, das Vorhandene im Sinne des Objet trouvée darzustellen und ohne große Überarbeitungen auch - so wie aufgenommen – zu präsentieren. Ein Bild soll und kann ein Haiku sein, eine Hilfe, eine Anleitung zum Sinnieren und daraus seine Schlüsse zu ziehen und Hinweise auf die eigenen Zugänge zu finden.