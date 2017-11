Zeitgefühl

04.11.2017 12:00h



Fotocredits: Lilliane Igler

Digitale Collagen von Lilliane Igler



Fotoausstellung im BALTHASAR Kaffee Bar

Praterstraße 38, 1020 Wien



Ausstellungseröffnung: 04.11.2017, 12 Uhr



Ausstellungsdauer und Öffnungszeiten:

04.11. - 10.12.2017;

Mo - Fr 07:30 - 19 Uhr, Sa 9 - 17 Uhr



Eintritt frei.





Zum Projekt



WAS IST ZEIT? WAS BEDEUTET ZEITLOS? WIE KANN MAN ZEIT FESTHALTEN?



Im Begriff zeitlos stecken zwei Bedeutungen. Zum Einen beinhaltet zeitlos keine Zeit: keine Jahreszeit, keine Tageszeit. Auf der anderen Seite stellt zeitlos gleichzeitig das Gegenteil dar und kann mit dem Begriff der Ewigkeit gleichgesetzt werden: „etwas ist zeitlos“ – sprich: „etwas ist für immer“.



ZEITLOS | KEINE ZEIT | EWIGEKIT



Dieses Phänomen wird im Fotoprojekt ZEITGEFÜHL anhand von digitalen Collagen aufgezeigt. Die Collage nimmt den Platz des Begriffes zeitlos ein. In ihr ist keine Zeit zu finden. Die Tageszeit, die Jahreszeit und alle anderen Zeiten rücken in den Hintergrund. Durch den Mensch und die Natur und deren Verschmelzung im Bild wird die Ewigkeit dargestellt. Es ist nicht möglich den Mensch von der Natur zu trennen.



„Keine Zeit - bis in die Ewigkeit“ - Lilliane Igler