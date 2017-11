musenküsse II

MUSENKUESSE – Literarische Grenzüberschreitungen



Musenküsse ist eine multimediale Lesereihe, die 2015 von Autorin, Verlegerin und Frauenpreisträgerin der Stadt Wien Eva Geber ins Leben gerufen wurde und Formen medienübergreifender Literatur vorstellt. Seid 2016 ist Autorin und Musikerin Verena Dürr für Kuratierung und Organisation mitverantwortlich.



Die Musenküsse finden heuer nun zum dritten Mal an drei Abenden im Herbst 2017 statt und laden erneut Autorinnen und Autoren ein, ihre Synergien zwischen Literatur und anderen Kunstformen zu präsentieren.



Nachgegangen werden soll dabei Fragen wie: Woher, wann, unter welchen Umständen kommt die Muse und küsst die Schriftstellerin? Wie praktikabel sind interdisziplinäre Arbeits- bzw. Lebensweisen? Wie hilfreich, ergänzend, inspirierend, störend, befriedigend sind Wechselwirkungen zwischen den Künsten?



Eintritt nach eigenem Ermessen.



TAG 2:



'ich werde das internet gewollt haben. / textunggf.'

Text- und Sound-Performance von Rosemarie Pilz



Rosemarie Pilz studierte Theater-, Film- und Medienwissenschaft in Wien/Paris und Sprachkunst an der Universität für angewandte Kunst Wien.

Veröffentlichungen in diversen Zeitschriften.

Als Buch erschienen: Das Portrait als Film. Zwischen sujet trouvé und fabula rasa.



VIEIDER/KRANER: "Fläche"

Text/Video/Sound von Matthias Vieider und Jakob Kraner



„Die Fläche ist an jeder Stelle identisch und hat deshalb keine Identität. (...) Die Fläche ist reine Oberfläche. Sie ist die Oberfläche des Nichts. Es kann also nicht in sie eingedrungen werden, denn sie ist das Ende der Welt.”



Stellen Sie sich die Fläche als die wahrhaft flachste und einheitlichste Umgebung vor. Ganz unbefangen können Sie sich auf ihr bewegen, zugleich wissen Sie natürlich nie, wo Sie sind. Zwei junge, hoffnungsfrohe Männer wurden in den Bann der Fläche gezogen, versuchten sie zu erreichen und wurden seitdem nicht wieder gesehen. FLÄCHE ist eine literarische Live-Doku über den Sehnsuchts- und Angstort „Fläche“ und das Schicksal der beiden Männer, die ihn suchten und sich verloren.



www.vieiderkraner.com