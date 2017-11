musenküsse I

MUSENKUESSE – Literarische Grenzüberschreitungen



Musenküsse ist eine multimediale Lesereihe, die 2015 von Autorin, Verlegerin und Frauenpreisträgerin der Stadt Wien Eva Geber ins Leben gerufen wurde und Formen medienübergreifender Literatur vorstellt. Seid 2016 ist Autorin und Musikerin Verena Dürr für Kuratierung und Organisation mitverantwortlich.



Die Musenküsse finden heuer nun zum dritten Mal an drei Abenden im Herbst 2017 statt und laden erneut Autorinnen und Autoren ein, ihre Synergien zwischen Literatur und anderen Kunstformen zu präsentieren.



Nachgegangen werden soll dabei Fragen wie: Woher, wann, unter welchen Umständen kommt die Muse und küsst die Schriftstellerin? Wie praktikabel sind interdisziplinäre Arbeits- bzw. Lebensweisen? Wie hilfreich, ergänzend, inspirierend, störend, befriedigend sind Wechselwirkungen zwischen den Künsten?



T A G 1:



"Judith I"

Text-Tanzperformance von Eva-Maria Schaller und Verena Dürr



Choreografin und Tänzerin Eva-Maria Schaller setzt sich schon länger mit verschiedenen Darstellungen der Judith in der Kunstgeschichte auseinander und lud Autorin Verena Dürr zur Kooperation ein. Bei den Musenküssen konzentrieren Text und Tanz auf Judith I von Gustav Klimt.





"Inaric&Katiba - Die Gasse, wie mit Saiten bespannt"

Konzert von Katharina Pichlmayer und Ricarda Kolck-Thudt



Katiba kreist in ihren Liedern leise um eine Gasse, um einen Platz, um ein Du im achten Wiener Gemeindebezirk. Sie singt über schöne und schiache Träume und lässt manche davon wahr werden, meistens in Dur. Das alles geschieht im Mostviertler Dialekt, aber Katibas Herz singt wienerisch.



Inaric vertont Gedichte, aus eigener wie fremder Feder, Gereimtes und Ungereimtes. Sie versucht dadurch neue Zugänge zu den Texten zu finden und zu ermöglichen. Die Gitarre ist das Werkzeug, mit dem sie diese Wege freilegt.



Katiba singt aus ihrem Nähkästchen, Inaric aus ihrem Bücherregal. Gerne trifft sich der Gesang der beiden in der Zweistimmigkeit und schafft eine harmonische Athmosphäre.



