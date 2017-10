Das T/abor

Das Gesetz des Gemeinwohls - Demokratie zwischen Utopie und Unbehagen

Diskussionen: Donnerstag, 26.10. – Beginn 15 Uhr

Vernissage: Donnerstag, 26.10. – 19 Uhr (Lecture-Performance von Cana Bilir-Meier)



Im Rahmen der Ausstellung „Das Gemeinwohl. Demokratie zwischen Utopie und Unbehagen“, kuratiert von Magdalena Fritsch und Sophie Lingg, tritt das Gesetz des Gemeinwohls für die Dauer der Ausstellung in Kraft. Die Ausstellung operiert auf zwei Ebenen: Zusätzlich zu künstlerischen Positionen wird ein experimentelles Diskussionsformat erprobt.



Mit Arbeiten von

Luka Jana Berchtold

Deniz Beşer

Cana Bilir-Meier

Magdalena Fritsch

Club Fortuna

Sophie Lingg

NSU-Spots

NaseZine

Sezer Dilan Zırhlı





15.00 Zum Wohl der Allgemeinheit?

Wenn mit Gemeinwohl das Ausverhandeln verschiedener Interessen zum Wohle der Allgemeinheit gemeint ist, wer verhandelt es? Wo verschwimmt die Grenze zwischen eigenen Interessen und denen der Allgemeinheit? Auf lokaler Ebene gibt es erfolgreiche Beispiele, wie Wohnen, Arbeiten, Auskommen einem gemeinschaftlichen Ideal näher kommen kann. Lassen sich diese Modelle auf größere Zusammenhänge übertragen? Kann gute Nachbarschaft über die Grenzen des eigenen Grätzels hinausgehen?



Es diskutieren:

Anamarija Batista, Ökonomin und Kulturwissenschaftlerin

Alisa Beck, Kunsthistorikerin und Kulturschaffende

Cana Bilir-Meier, Künstlerin

Mona Nad, Architektin

Barbara Nothegger, Bewohnerin Wohnprojekt Wien, Autorin Sieben Stock Dorf. Wohnexperimente für eine bessere Zukunft

Andrea Stangl, Vorsitzende Kulturkommission 2. Bezirk



17.00 Zum Wohl der Medien?

In der Ausstellung Das Gemeinwohl. Demokratie zwischen Utopie und Unbehagen, kuratiert von Magdalena Fritsch und Sophie Lingg, tritt ein fiktives Gesetz zum Gemeinwohl in Kraft, das die Einhaltung eines faktenbasierten Diskurses regeln soll. Alle Entscheidungsträger_innen, der gesamte öffentliche Dienst und vor allem die Medien seien diesem Gesetz verpflichtet. Könnte die Verpflichtung zu einem faktenbasierten Diskurs die Informationsflüsse klären? Und das, ohne den Grat zur Zensur zu überschreiten?



Es diskutieren:

Mathias Huter, Forum Informationsfreiheit

Eva Karel, Schreibtrainerin, Bloggerin

Elke Krasny, Kulturtheoretikerin, Kunstwissenschaftlerin und Kuratorin

Maria Sagmeister, Juristin und Kunsthistorikerin

Arno Papenheim, Ökonom und Psychologe

Moderation: Andrea Roedig, freie Publizistin, Mit-Herausgeberin Wespennest





In Kooperation mit:

Depot - Raum für Kunst und Diskussion

Grüne Bildungswerkstatt Wien



MIT FREUNDLICHER UNTERSTÜTZUNG

Land Vorarlberg, Leopoldstadt