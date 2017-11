Anupama Kundoo – IBA_Wien meets Architects #2

Fotocredits: Anupama Kundoo Bild: Juan Rayos

In einer gemeinsamen Veranstaltungsreihe bringen das Az W und die IBA_Wien internationale Architekt*innen nach Wien, die in ihren Projekten neue Wege gehen.



Im Fokus stehen international herausragende Beiträge zum Schwerpunkt „Neues Soziales Wohnen“. Dazu gehören untrennbar die Themen Nutzungsmischung und integrative Quartiersentwicklung. Beispielgebende Projekte sollen die Diskussionen und das Baugeschehen in Wien beflügeln. Im Rahmen des „Selbstbau meets Wiener Wohnbau“-Symposiums ist dieses Mal die indische Architektin Anupama Kundoo zu Gast, die spätestens mit der Installation ihres Low-Cost-Hauses auf der Architekturbiennale in Venedig 2016 auch einem internationalen Publikum bekannt geworden ist.



Eine Kooperation des Architekturzentrum Wien mit der IBA_Wien – Neues Soziales Wohnen



Vortrag in englischer Sprache



Eintritt frei