Stoffwechsel Werkstatt: Innehalten. Umherziehen. #3

25.10.2017 17:15h



PERFORMATIVE INTERVENTIONEN



Mi 25.10.17 / 17:15 // Innehalten. Umherziehen. #3 / Walk / Claudia Heu & Axel Brom

Welche noch unbekannten, womöglich auch vergessenen Räume eröffnen sich, wenn wir uns mit der Zeit verbünden und mit dem, was uns die Zeit in die Arme treibt? Was kann sich ereignen? Was kann sich begegnen? Was kann entstehen? Claudia Heu und Axel Brom ziehen seit einigen Wochen durch Wien und üben das Innehalten im Umherziehen. Dazu laden sie Freunde, Kollegen, Bekannte und Unbekannte ein. Die Schar der Weggefährten wächst. Dies ist eine weitere Einladung.