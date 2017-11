Weltmuseum Wien

Reise auf der Seidenstraße

Schon vor Hunderten von Jahren waren die Menschen in Europa angetan von Produkten aus Seide. Doch den Stoff konnten sie damals nicht selbst herstellen. Er musste auf langen, gefährlichen Wegen aus fern entlegenen Gegenden im heutigen China über das Pamir-Gebirge durch Zentralasien und über das Mittelmeer gebracht werden.

Werde ein Teil der Karawane. Schau, was auf so einer langen Reise alles passieren kann und ziehe mit uns durchs Museum, um zu erfahren, was die Menschen aus Seide machten.



Anmeldung: +43 1 534 30-5150 oder kulturvermittlung@weltmuseumwien.at