Workshop: Mobile Reporting

22.10.2017 16:00h



Stadtradio Orange lädt am Sonntag, 22.10. 2017 zu einem Radio-Workshop ein. Der Schwerpunkt ist „Mobile Reporting“, das Radiomachen mit dem Smartphone. Trainerin: Sarah



• • • On the 22nd of October, Stadtradio Orange / City Radio Orange is hosting a radio workshop. Information in English below.



• Ablauf



Nach einem Kennenlernen stellen wir euch Radio ORANGE 94.0 vor. Bei einem Einstieg zum Thema „Mobile Reporting“ setzt ihr euch mit der inhaltlichen Gestaltung von Radiobeiträgen und den technischen Geräten (Smartphones und Tablets) auseinander. Danach erstellt ihr in Kleingruppen einen eigenen Beitrag. Es sind keine Vorkenntnisse nötig. Bitte bringe dein eigenes Smartphone oder Tablet mit einem Ladekabel mit, wenn du eines hast.



Die Beiträge werden im Rahmen der Sendereihe Stadtradio Orange auf Radio ORANGE 94.0 ausgestrahlt.



• Refugees Welcome



Besonders einladen möchten wir Menschen mit Fluchthintergrund sowie Menschen die sich mit den Themen Flucht und Migration beschäftigen. Der Workshop findet auf Deutsch und Englisch statt, die Beiträge können in jeder Sprache erstellt werden.



• Anmeldung



Der Workshop ist kostenlos, wir bitten um Anmeldung: stadtradio@o94.at

Ort: Radio ORANGE 94.0, Klosterneuburger Straße 1, 1200 Wien