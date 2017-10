New Studio Opening - Michael Wegerer

20.10.2017 17:00h



SCREEN PRINT NEW NEW NEW NEW STUDIO OPENING



Herzliche Einladung zur Eröffnungsparty meines neu gegründeten und voll ausgestatteten Siebdruck Studio. - Quint Screen Print-



Das Studio befindet sich in der Nähe des Industriegebietes

an der südlichen Grenze Wiens in Liesing.



Zu sehen gibt es neue Siebdrucke, Skulpturen und eine Ausstellung mit Werken

aus den letzten 10 Jahren ...



Wein, Musik und Ausstellung auf 140 m2

Alle sind willkommen!!



20. 10. 2017, 17-23h

Mellergasse 4,

1230 Wien



KMU Center Industriegebäude

1. Stock Zimmer O-19