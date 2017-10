Workshop MAK Design Kids: Groß und laut

Fotocredits: Benjamin Buchegger/100 Beste Plakate e. V.

MAK-Säulenhalle



Bitte um Anmeldung

Workshop für 8- bis 12-Jährige (ohne Begleitperson)

im Rahmen der Ausstellung 100 BESTE PLAKATE 16. Deutschland Österreich Schweiz



SOS – die MAK Design Kids-Workshops brauchen dringend ein Plakat! Und: Groß und laut soll es sein, wie wir finden! Gemeinsam mit einem echten Grafikdesigner holen wir uns in der Ausstellung 100 BESTE PLAKATE 16. Deutschland Österreich Schweiz Anregungen und das nötige Know-how. Was braucht ein Plakat? Woraus setzt es sich zusammen? Welche Einschränkungen gibt es? Anschließend gestalten wir zusammen das größte Plakat, das es im ganzen MAK gibt, und hängen es mit vereinten Kräften in der Säulenhalle auf!



Begrenzte TeilnehmerInnenzahl

Teilnahmegebühr: € 8