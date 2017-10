Kunsthistorisches Museum

Lotterien Tag

Fotocredits: Das Parisurteil, 1638, Peter Paul Rubens © Museo Nacional del Prado

LOTTERIEN TAG

FREIER EINTRITT MIT EINEM LOTTERIEPRODUKT



Die Österreichischen Lotterien laden am Freitag, den 20. Oktober zum Lotterien Tag ins Kunsthistorische Museum. Wer an diesem Tag mit einem Lotterieprodukt vorbeikommt erhält freien Eintritt. Die Quittung bzw. das Los müssen dabei nicht aus einer aktuellen Runde oder Serie sein. Von 11 bis 16 Uhr gibt es stündlich kostenlose Führungen durch die große Rubens-Ausstellung. Die Führungen dauern ca. eine Stunde und sind jeweils auf 25 Personen limitiert (Führungskarten werden am Tag der Veranstaltung ausgegeben). Die letzte Führung findet um 16 Uhr statt.



TIPP

Neben den beliebten Lotterien Tagen unterstützen die Österreichischen Lotterien auch die KHM-Jahreskarte, die zum Preis von 44 Euro erhältlich ist. Tipp: Am Lotterien Tag ist die Jahreskarte an den Kassen des Kunsthistorischen Museums zum Preis von nur 41 Euro erhältlich.