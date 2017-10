Queer, Kunst + Utopie

Filmscreening und Diskussion



Im neuen Film der Filmemacher_in sissi sprechen 20 Queere Künstler_innen über sich selbst, ihre Visionen und ihre Arbeit. In ihrer Kunst verhandeln sie die miteinander verwobenen Themen Gender und Körper, letzteres insbesondere als Projektions- und Reflektionsfläche. Doch Queere Kunst bleibt nicht in der Genderdimension verhaftet: Die Multi-Diversität der Interviewten, ihre Gesellschaftskritik und Ausgrenzungserlebnisse spiegeln sich in der Bandbreite der Themen wider.



sissi, Künstler_in, Berlin



QUEER, KUNST + UTOPIE (D 2017), R: sissi, 82 min.