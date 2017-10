Museums Re-imagined

24.10.2017 18:00h



VISION & DESIGN IN THE 21ST CENTURY



Ralph Appelbaum, international renommierter Museumsdesigner, der sowohl für das Weltmuseum Wien als auch für das National Museum of African American History and Culture – derzeit mit rund 3 Mio. Besuchern das meistbesuchte Museum der USA - verantwortlich zeichnet, und Barbara Plankensteiner, Direktorin des Völkerkundemuseums Hamburg, kommen nach Wien. Als stellvertretende Direktorin war Plankensteiner in die Gestaltung des Weltmuseums Wien stark involviert, bevor sie als Kuratorin der Afrikanischen Sammlungen an die Yale Universität, New York, berufen wurde. In Hamburg wird sie das Museum neu positionieren.



Am Abend vor der Eröffnung des Weltmuseums Wien diskutieren die Gäste gemeinsam mit Direktor Steven Engelsman über die Herausforderung bei der Gestaltung von Museen im 21. Jahrhundert. Die Podiumsdiskussion wird von Daniel S. Mattern, Counselor for Public Affairs der US-Botschaft in Wien, moderiert und in englischer Sprache geführt.



Ein Event der US-Botschaft in Wien in Kooperation mit dem Weltmuseum Wien



INFORMATION & ANMELDUNG

Ort: Amerika Haus, Friedrich-Schmidt-Platz 2, 1010 Wien

Teilnahme frei, bitte um Anmeldung unter ViennaPrograms@state.gov