Museen in Wien

Nationalfeiertag 2017 - Gratis ins Museum

26.10.2017 10:00h



Fotocredits: AzW Architekturzentrum: Urbanize - DEMOCRAZitY & Actopolis Eröffnung (7.10. - 15.10.2017, Eröffnung) esel.cc/azw_urbanize | esel.cc/azw_actopolis | Foto: eSeL.at

Nationalfeiertag 26. Oktober 2017



Freier Eintritt:



Architekturzentrum Wien

Esperantomuseum – Esperanto Museum

Globenmuseum – Globe Museum

Heeresgeschichtliches Museum – Museum of Military History

MAK Museum für angewandte Kunst – Museum of Applied Arts

Museum für Volkskunde – Museum of Folklore

Papyrusmuseum – Papyrus Museum

Prunksaal der Nationalbibliothek – National Library Grand Hall

Weltmuseum (große Eröffnungsfeier am / reopening show on 25.10., 19h/7pm)



Ermäßigter Eintritt:



Naturhistorisches Museum – Natural History Museum, 5 € bis zum 19. Geburtstag frei – up to 19th birthday free

Pratermuseum 50% Ermäßigung/Reduction

Römermuseum – Roman Museum 50% Ermäßigung/Reduction

Technisches Museum – Museum of Technology 20% Ermäßigung/Reduction

Uhrenmuseum – Clock Museum 50% Ermäßigung/Reduction

Wien Museum Hermesvilla 50% Ermäßigung/Reduction

Wien Museum Karlsplatz 50% Ermäßigung/Reduction