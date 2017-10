Tag der offenen Tür im neuen Weltmuseum Wien

Nach der Eröffnungsfeier am 25. Oktober wird das Weltmuseum Wien nach drei Jahren Schließzeit wieder zugänglich sein. Bei freiem Eintritt können Sie am Nationalfeiertag das neue Museum von 13 bis 21 Uhr erkunden. Ergänzend zur neuen Schausammlung sind auch fünf Sonderausstellungen zeitgenössischer KünstlerInnen im Hochparterre und Mezzanin zu sehen, die einen anderen Blick auf ethnographische Themen bieten und zeitgenössische Akzente setzen. Im neuen cook café & bistro in der Säulenhalle kann man sich verköstigen lassen und im WMW Shop das spannende Sortiment erkunden.