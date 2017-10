Metro Kinokulturhaus

Tribute to Christoph Waltz

Tribute

Django Unchained

Quentin Tarantino (USA 2012)

165min OmdU



Man kann von Tarantino halten, was man will. Aber an so eine drastische Schießerei am gefühlten Ende eines zitatenüberfüllten Sklavenbefreiungsdramas einen derart ausrinnenden Rache-Epilog anzustückeln, ist bewundernswert kühn. Wie Colonel Hans Landa hat auch Dr. King Schultz nach fulminantem Beginn sukzessive weniger Einsatzminuten, und doch ist Waltzens Figur – neben Leonardo DiCaprios Plantagenbesitzer Calvin Candie – in dem Hybrid aus Blaxploitation und Corbucci-Hommage und Karl-May-Western die buchstäblich fabel- und lachhafteste: ein Kopfgeldjäger, der einst Zahnarzt in Düsseldorf war. So eine krude Idee kommt nur einem, der sich eine Rolle extra für Christoph Waltz einfallen lässt!



Quentin Tarantino

Geboren 1963 in Knoxville, Tennessee. Erhält für PULP FICTION (1994) die Goldene Palme in Cannes und einen Oscar für das beste Drehbuch. Für DJANGO UNCHAINED (2013) wird er ebenfalls mit dem Oscar für das beste Drehbuch ausgezeichnet. Weitere Filme, u.a.: RESERVOIR DOGS (1992), JACKIE BROWN (1997), THE HATEFUL EIGHT (2015).