Pauline Oliveros: Sonic Meditations

Das internationale Festival für experimentelle Musik und Sound Art von Frauen geht heuer vom 20. bis 22. Oktober zum fünften Mal über die Bühne: Phonofemme, die internationale Plattform für zeitgenössische Musikerinnen im Bereich Sound Art und Experimentelle Musik, widmet sich seit 2009 der Aufgabe, der Unterrepräsentierung von Frauen in der Musik entgegenzuwirken und weibliches Wissen und Kreativität im Bewusstsein der Öffentlichkeit verstärkt zu verankern. Darüber hinaus dient es als Forum für neue Projekte und bietet Gelegenheit zu Zusammenarbeit und kreativem Austausch.



Das Phonofemme Festival 2017 ist der im Vorjahr verstorbenen Pionierin der Electronic Music und Begründerin des Deep Listening Institute (DLI) Pauline Oliveros (1932 - 2016) gewidmet: Mia Zabelka, die eine lange Freundschaft und künstlerische Zusammenarbeit mit Oliveros verbindet, versammelt FreundInnen und SchülerInnen aus aller Welt, die sich zur gemeinsamen Hommage an die große US-amerikanische Komponistin, Akkordeonistin und Theoretikerin in Wien einfinden:

Maria Chavez (PE/US), Maia Urstad (NO), Doug Van Nort (US/CA), Ingrid Plum (UK), Zahra Mani (AT/UK) Meriheini Luoto und Covered by Forest (FI), Paul Miller aka DJ Spooky (US), sowie Kristine Tjogersen (NO) und das Quartett Tøyen Fil og Klafferi (NO). Umrahmt wird das Festival von Videobotschaften der Schriftstellerin und Performerin Ione (US), der Witwe von Pauline Oliveros.

Das Festival findet in Kooperation mit TONSPUR Kunstverein Wien, ARTLounge_Cafe Korb und ORF Kunstradio statt.



Am 21.10. um 20 Uhr wird das Werk „Sonic Meditations“ von Pauline Oliveros unter Beteiligung der geladenen KlangkünstlerInnen und MusikerInnen in der TONSPUR_passage im MuseumsQuartier zur österreichischen Erstaufführung gelangen.