MAK Day 2017

Möbel & andere Geheimnisse

EINTRITT FREI



Am MAK DAY die Geheimnisse der einzigartigen MAK-Sammlung entdecken – bei freiem Eintritt sowohl im MAK als auch in der MAK Expositur Geymüllerschlössel!



Möbel, deren Inneres sonst (fast) nie ein Auge zu sehen bekommt, eine Liebesbotschaft in einer Lade, Deckel die Unerwartetes „eröffnen“, ein Kanapee mit eingebautem Flötenwerk … Versteckte Besonderheiten lassen staunen und schmunzeln! Auch die laufenden MAK-Ausstellungen THOMAS BAYRLE. Wenn etwas zu lang ist – mach es länger und 100 BESTE PLAKATE. Deutschland Österreich Schweiz erlauben neue Blickwinkel und halten einige Überraschungen bereit.

_____



MAK, Stubenring 5, 1010 Wien

10:00–18:00 Uhr



Treffpunkt für die Führungen: MAK-Säulenhalle

Dauer jeweils ca. 60 Min.

Keine Anmeldung möglich: First come, first served!



11:00 / 14:00 / 16:00 Uhr

MAK-Rundgang + Ausstellung THOMAS BAYRLE. Wenn etwas zu lang ist – mach es länger



11:30 / 14:30 / 16:30 Uhr

Möbel & andere Geheimnisse



15:30 Uhr

MINI MAK Tour – Führung für die ganze Familie (ab 4 Jahren): Ich sehe was, was du nicht siehst…

_____



MAK-Expositur Geymüllerschlössel

Pötzleinsdorferstraße 102, 1180 Wien

11:00–18:00 Uhr



Treffpunkt für die Führungen: Foyer des Geymüllerschlössels

Dauer jeweils ca. 60 Min.

Keine Anmeldung möglich: First come, first served!



Das Geymüllerschlössel als „Biedermeierjuwel“ des MAK erlaubt eine vertiefende Auseinandersetzung mit den herausragenden Leistungen des Biedermeier als erster nationaler Stil Österreichs und erschließt seine Bedeutung als eines der frühen Experimentierfelder der Moderne.



11:00–18:00 Uhr

Informationsdienst und Kurzführungen



11:30 Uhr

MINI MAK Tour – Führung für die ganze Familie (ab 4 Jahren): Ich sehe was, was du nicht siehst…



14:00 / 16:00 Uhr

Möbel & andere Geheimnisse

Führung mit Johannes Ranacher, MAK-Restaurator



15:00 Uhr

Rundgang – Das Geymüllerschlössel und seine Möbelgeheimnisse

_____



AKTIONEN – nur am MAK DAY:

MAK Multimedia-Guide mit MAK-App kostenlos

50 % Rabatt im MAK Design Shop auf angepriesene Kleinmöbel!

MAK-Jahreskarten-Aktion!