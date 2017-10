Dorotheumstag 2017

Fotocredits: mumok / Niko Havranek

Freier Eintritt & Führungen



Das mumok lädt am letzten Tag der Ausstellung Oh… Jakob Lena Knebl und die mumok Sammlung gemeinsam mit seinem langjährigen Partner Dorotheum zu einem Tag mit freiem Eintritt für alle Besucher_innen ein. Von 10:00 bis 19:00 können die laufenden Ausstellungen gratis besucht werden.





Programm

Konzert und Führungen



Treffpunkt für alle Führungen im mumok Foyer



11:00

Führung zur mumok matinee: Führung mit Beate Hartmann und Tina Schelle in der Ausstellung Oh… Jakob Lena Knebl und die mumok Sammlung



12:00

mumok matinee: Yaron Deutsch



13:00 und 14:00

Eine Führung zwischen Kunst, Mode, Möbeln und einer Extraportion Style – was passiert, wenn wir von Dingen mitgerissen werden? Mit Maria Bucher in der Ausstellung Oh…Jakob Lena Knebl und die mumok Sammlung



15:00 und 16:00

Feministisch betrachtet. Führung mit Mikki Muhr in der Ausstellung Oh…Jakob Lena Knebl und die mumok Sammlung



17:00

Führung mit Kurator Rainer Fuchs durch die Ausstellung Naturgeschichten. Spuren des Politischen



18:00

Letzte Führung in der Ausstellung Oh…Jakob Lena Knebl und die mumok Sammlung mit Jakob Lena Knebl und Kuratorin Susanne Neuburger

Programm für Kinder, Erwachsene &Familien



11:00 bis 18:00

Wunschlandschaft für Kinder, Erwachsene & Familien

Ort: mumok Lounge

Den ganzen Tag ist die mumok Lounge für alle Besucher_innen geöffnet. Hier wird an einer gemeinsamen Skulptur gearbeitet – der Wunschlandschaft.



12:00 bis 16:00

Offenes Atelier

Für Kinder, Erwachsene & Familien

Treffpunkt: Atelier

Im Atelier herrscht Hochbetrieb. Für die Jüngsten steht eine Insel aus selbst gemachtem Plastilin bereit. Ältere Kinder greifen gleich zu Farbe und Pinsel und versuchen sich in den unterschiedlichsten künstlerischen Techniken. Die Müden können sich auf einer gemütlichen Couch ausrasten.



10:00 bis 18:00

KinderkunstTransporter

Erhältlich an der Kassa

Du kannst ihn rollen, Materialien mitführen, auf ihm sitzen oder seinen Deckel als Unterlage beim Zeichnen benutzen. In seinem Inneren findest Du Stifte und Papier.