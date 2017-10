Erik Kessels: Fabulous Failures

Das Institut für Design an der Universität für angewandte Kunst Wien lädt zum Vortrag



Wir leben in einer Zeit in der die meisten Tools, die wir nutzen, nahezu perfekt sind. Perfektion ist jedoch kein guter Ausgangspunkt für die Entwicklung neuer Ideen.

Manchmal ist es besser, bewusst Fehler zu machen und von ihnen ausgehend eine neue Richtung einzuschlagen. Die Gesellschaft lehrt uns, Fehler zu vermeiden. Für kreative und innovative Menschen sind sie jedoch essenziell. In dem Vortrag »Fabulous Failures« spricht Erik Kessels über sein neues Buch Failed It, wie ihn Fehler inspirieren und er aus ihnen Projekte macht.



Erik Kessels ist ein holländischer Künstler, Designer und Kurator mit großem Interesse an Fotografie. Seit 1996 wirkt er als Creative Director der Kommunikationsagentur KesselsKramer in Amsterdam und ist für Nike, Diesel, J&B Whisky, Oxfam, Ben, Vitra, Citizen M, The Hans Brinker Budget Hotel und andere nationale und internationale Kunden tätig.



Als Künstler und Kurator für Fotografie publizierte Kessels über fünfzig Bücher und für das DVD-Kunstprojekt Loud & Clear kooperierte er unter anderem mit Marlene Dumas und Candice Breitz. Er schreibt regelmäßig Editorials für internationale Zeitschriften und sprach bei D&AD Presidents Lecture sowie bei nationalen und internationalen Designkonferenzen. Er lehrt an der Gerrit Rietveld Academy (Amsterdam), Écal (Lausanne) und der Amsterdam Academy of Architecture.



2010 erhielt Kessels den Amsterdam Prize of the Arts, 2016 war er für den Fotografiepreis der Deutschen Börse nominiert. Vielen gilt er als der einflussreichste Kreative der Niederlande.



