Wiener Konzerthaus

J’accuse (Abel Gance, 1919)

Fotocredits: Filmstill/Schoeller: © Franck Ferville / Abel Gance, Filmstill. Montage Pentagram Berlin

Abel Gances erster, zum Klassiker gewordener Stummfilm J’accuse (1919) oszilliert zwischen Romanze, Drama, Action, Horror und „embedded journalism“. Gance erwirkte eine Drehgenehmigung an Kriegsschauplätzen des Ersten Weltkriegs – ohne den Militärs zu verraten, dass die Eifersuchtsgeschichte sich zur Anklage gegen den Krieg entwickelt. Gedreht wurde zwischen Sommer 1918 und März 1919 u.a. auf den Schlachtfeldern von Saint-Mihiel bei Verdun, mit Soldaten, die nach dem Dreh an die Front zurückkehrten.



Wien Modern bringt die Premiere der neuen restaurierten Fassung (EYE Amsterdam & Lobster Paris) mit außergewöhnlicher Live-Musik nach Wien. Ein Meilenstein der Filmgeschichte, mit den Wiener Symphonikern und Philippe Schoeller, der in Wien selbst den Elektronikpart übernimmt, im spannenden Live-Soundtrack.



Film J'accuse (Regie: Abel Gance, F 1919)

Philippe Schoeller: Musik zu J'accuse (Regie: Abel Gance, F 1919) (2013-2014) EA



Wiener Symphoniker, Orchester

Philippe Schoeller, Live-Elektronik

Gilbert Nouno, Musikinformatik (IRCAM)

Peter Rundel, Dirigent