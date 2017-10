Catharina Vopava

Fotocredits: Catharina Vopava, ohne Titel, 2017, Acryl auf Leinwand, 190x180cm

In der Ausstellung im Loft8 zeigt Catharina Vopava ihre neuesten Arbeiten.

Vopava ist eine Malerin im wahrsten Sinne des Wortes. Ihre Serien von abstrakten Bildern sprechen den Betrachter mit ihren kräftigen Farben und ihrer starken bildnerischen Gestik sofort an.



Vopava spricht die Sprache der abstrakten Kunst, eine Sprache, die man

nicht buchstäblich in Worte umsetzen kann. Doch ähnlich wie die Sprache, hat auch ihre Kunst eigene, klare Elemente und Strukturen. Vopava arbeitet mit keinen strikten geometrischen Formen oder bloß mit den Grundfarben. Ihre Bilder sind keine harmonischen Ensembles, sondern sie tragen eine vorgegebene Spannung in sich.



In ihren Bildern kann ein starker Strich als streng und hart wahrgenommen werden. Es kann aber auch einen eigenen Raum bilden, eine Leere. Gleichzeitig kann man diese Linie auch als grafisches Element oder als malerische Geste deuten – sie kann an eine dekorative Arabeske erinnern, manchmal geht es vielleicht ganz einfach nur um eine Erklärung der Aufteilung der Oberfläche. Mit jedem Bild entwickelt sich Vopavas Farbpalette anders, aber alle ihrer Bilder gehören zum gleichen Universum der unendlichen Expansion und Variationsmöglichkeiten.



Den Entstehungsprozess von Vopavas Kunstwerken kann man im

übertragenen Sinne des Wortes als akkumulativ beschreiben – sie schichtet die unterschiedlichen Elemente von visueller Information übereinander. Die Kraft ihrer Bilder liegt im lebendigen Kontrast von unterschiedlichen Formen und starken Farben. Und in diesen Schichten sucht jeder seine eigene Geschichte.