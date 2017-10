Heeresgeschichtliches Museum, Ghegastraße, 1030 Wien

Instawalk im Heeresgeschichtlichen Museum

17.10.2017 18:00h



Fotocredits: Nadja Meister

Instawalk Heeresgeschichtliches Museum (HGM) - Kriege gehören ins Museum (empty museum)



Dienstag 17. Oktober 2017 | 18:00 bis ca. 21:00 Uhr



Möchtet ihr Geschichte atmen? Das älteste Museumsgebäude Wiens ist mit seinen einzigartigen Originalobjekten für die Igers bereit!



Hier ist der Krieg dort wo er hingehört, nämlich im Museum! Mit seiner Sammlung an authentischen Objekten zeigt das HGM die Geschichte der Habsburgermonarchie seit dem 16. Jahrhundert bis 1918 sowie darauf aufbauend die Zeit bis Ende des Zweiten Weltkrieges. Wer glaubt, hier werden nur Waffen ausgestellt, irrt! Denn im HGM verschmelzen Militär- und Kriegsgeschichte, Technik und Naturwissenschaft, Kunst und Architektur zu einem einzigartigen Ganzen.



Der Instawalk wird darüber Aufschluss geben, was es mit Redewendungen wie, „von der Pieke auf“ oder „Lunte riechen“ genau auf sich hat. Auch kommen wir an jenem Mantel vorbei, den Napoleon im April 1814 bei seiner Überfahrt nach Elba trug. Und das Auto, in dem Franz Ferdinand am 28. Juni 1914 dem Attentat in Sarajevo zum Opfer fiel, darf natürlich ebenso wenig fehlen.



Wer so viel Geschichte aufnimmt ist natürlich durstig! Deshalb lassen wir den Abend bei einem Gläschen gemeinsam im Museum ausklingen!



ANMELDUNG:

Wir ersuchen um verbindliche Anmeldung via Eventbrite:

https://hgmwien2017.eventbrite.de/



TREFFPUNKT UND UHRZEIT

* Adresse: 1030 Wien, Ghegastraße, Arsenal Objekt 1

* Datum: 17.10.2017

* Beginn: 18:00

* Treffpunkt: 17:45 Eingangsbereich des Heeresgeschichtlichen Museums

* Ende: ca. 21:00



Ablauf:

Führung und Rundgang durch das Heeresgeschichtliche Museum

Ausklang des Abends mit Sekt



HASHTAGS & HANDLES

#hgm_wien

#hgmwien

#kriegegehoereninsmuseum

#igersaustria

@hgm_wien

@igersaustria.at



GASTGEBER & VERANSTALTER

https://www.facebook.com/HEERESGESCHICHTLICHES.MUSEUM

https://www.instagram.com/hgm_wien/

https://twitter.com/HGM_Wien

https://www.flickr.com/photos/heeresgeschichtlichesmuseum/

http://www.hgm.at/



In Kooperation mit Instagramers Austria

https://www.instagram.com/igersaustria.at

https://www.facebook.com/igersaustria/



INSTAGRAMERS AUSTRIA HOST VOR ORT

https://www.instagram.com/familgia_vienna



TEILNEHMERANZAHL

Die Teilnehmeranzahl ist limitiert. Kostenlose Tickets für Instagramer sind auf unserer Eventbrite Seite erhältlich. Sollte eine Teilnahme nicht möglich sein, ersuchen wir um frühzeitige Abmeldung.



Foto Credit: das Foto wurde uns vom HGM für den Event zur Verfügung gestellt. (c) Bildrechte: Nadja Meister