Maker Austria, Schönbrunner Straße 125, 1050 Wien

3 Jahre MakerAustria - Open House

13.10.2017 13:10h



Kaum zu glauben, aber unser Gemeinnütziger Verein Maker Austria geht in das 4te Jahr seines Bestehens.



Die letzten 3 Jahre wären ohne viele Helfer und Sponsoren nicht möglich gewesen und Allen gilt unser besonderer Dank.



Egal ob Interessent, Mitglied, Angehöriger, Partner, Sponsor, wir freuen uns auf Deinen Besuch am 13.10.2017 ab 13.10 und werden im Rahmen unseres "open House" noch ein paar Überraschungen bereithalten, welche wir Schritt für Schritt hier und auf makeraustria.at bekanntgeben werden.



Am besten den 13.10. gleich ROT im Kalender markieren und bei uns in der Schönbrunnerstraße 125 in Wien vorbeikommen.