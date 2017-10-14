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Threads Left Dangling, Veiled in Ink: Performance + Lesung
14.10.2017 15:00h
Galerie Emanuel Layr
Galerie Emanuel Layr
Marginalia - Marcelline Delbecq (Reading)
Eureka, A Lighthouse Play - Ellie Ga (Performance)
Threads Left Dangling, Veiled in Ink
Erica Baum, Julien Bismuth, Marcelline Delbecq, Ellie Ga, Gina Pane, Slavs & Tatars, Robert Stadler
Exhibition curated by Béatrice Gross
In cooperation with curated by_Vienna 2017
Eureka, A Lighthouse Play - Ellie Ga (Performance)
Threads Left Dangling, Veiled in Ink
Erica Baum, Julien Bismuth, Marcelline Delbecq, Ellie Ga, Gina Pane, Slavs & Tatars, Robert Stadler
Exhibition curated by Béatrice Gross
In cooperation with curated by_Vienna 2017