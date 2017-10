Filmcasino

Hallowien - Auf der Suche nach Licht

"Hallowien - Auf der Suche nach Licht"

(Ein psychedelisches Großstadtmärchen)

Spielfilm, Österreich. (Dauer: 107 minuten)



Mit Rainer Fussgänger, Hubert Kramar, Klara van Steyn, Erich Joham, Patrick Bischoff, Dave Hamann , Oana Andreea Limban, Bogdan C. Mack, Les Tardes Goldscheyder, Michaela Meindl, Oliver Schaffer, u.v.a.

HANDLUNG: Wien, im frühen 21. Jahrhundert. Ein narzistischer orientierungsloser Hippie wird von zwei Männern verfolgt. In einem Versteck angekommen ruft er eine Freundin an, die ihn nach Hause

begleitet. Ein Freund fährt steile Berghänge hinab um mit ihm das Erlebte zu besprechen. Später sieht er in einem Traum die Liebe seines Lebens. Um diese Person zu finden hofft er auf dass Know

How eines Computerspezialisten, der bei der Suche helfen soll. Dies gelingt nicht. Spontan besucht er einen Psychiater in der Berggasse. Er tauscht die Rolle mit dem Psychiater und begibt sich weiter

auf die Suche. Die Assistentin des Psychiaters wird durch das Ereignis so berührt, dass sie im Regen bis zu einer Kirche geht, wo sie ihre eigene Stimme wiederfindet. Inzwischen ist der Hippie

weiterhin auf der Suche nach Licht. In einem stadtbekannten Secondhand Laden erkennt er die Frau aus seinem Traum. Auf einem gemeinsamen Spaziergang unterwegs, wissen die beiden nicht, dass

drei Männer in einem Auto nach dem Hippie suchen ...



"Hallowien – Auf der Suche nach Licht" ist ein österreichischer Spielfilm unter der Regie von Rainer Fussgänger. Der Spielfilm wurde mit einer Crew aus 32 Personen, darunter Schauspieler/innen, Darsteller/innen und Musiker/innen umgesetzt. Ohne geschriebenes Drehbuch sondern durch eine experimentelle Regie werden die einzelnen Darsteller in die Handlung eingeführt. Der Inhalt der Geschichte entwickelt sich selbst weiter, wird von der jeweiligen Idee bis in die spielerische Aktion getragen, fixiert und zur Geschichte des Filmes formuliert.