Wien Museum

Philipp Ther: Die Aussenseiter

Flucht und Integration gehören zu den beherrschenden Themen der Gegenwart.



Ein Blick in die Tiefen der Geschichte relativiert allerdings die „Flüchtlingskrise“ des Jahres 2015. Seit 1492 die sephardischen Juden von der Iberischen Halbinsel vertrieben wurden, ist Europa immer ein Kontinent der Flüchtlinge gewesen.



Philipp Ther – Professor an der Universität Wien und Autor des viel diskutierten Buches „Die neue Ordnung auf dem alten Kontinent“ – geht in seinem neuen, gerade bei Suhrkamp erschienenen Band den Gründen für die Flucht nach: religiöser Intoleranz, radikalem Nationalismus und politischer Verfolgung. Anhand von Lebensgeschichten veranschaulicht er die Not auf der Flucht, identifiziert Faktoren für gelingende Integration und erörtert das wiederholte Versagen der internationalen Politik sowie die Lehren, die daraus gezogen wurden.



