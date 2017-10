Epizentren der Wiener Pop-Historie

Auf dem Programm steht der Besuch von vier signifikanten Orten der neueren Musik­historie Wiens: der kleine Record-Store Dum Dum, der die DJ-Kultur der Stadt mitbegründete; sein Betreiber Wolfgang Strobl gilt als eigentlicher Entdecker Falcos. Im Atlantis in der Faulmanngasse versammelte sich die Folk- und Liedermacherszene der 1970er-Jahre. Das ORF Funkhaus war immer schon Epizentrum des popkulturellen Geschehens: als Initialzünder des frühen Austropop wie auch als Sammelbecken der ersten Hip-Hop-Acts. Zuletzt das legendäre G-Stone-Studio in der Wiedner Goldegggasse, wo Kruder & Dorfmeister ihre Aufnahmen tätigten.



Mit Walter Gröbchen, Kurator „Ganz Wien“



Treffpunkt:

Opernring 1 (Passage, links neben Restaurant Maredo)

Dauer: ca. 2,5 Stunden

Beitrag: EUR 15,–



Tickets sind ausschließlich an der Kassa im Wien Museum Karlsplatz erhältlich.

Start Vorverkauf: Samstag, 2. September

Maximalteilnehmerzahl: 25 Personen



Die Stadtexpeditionen finden bei jedem Wetter statt.

Ein gültiger Fahrausweis der Wiener Linien ist in manchen Fällen erforderlich.