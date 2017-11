Jaimini Patel: An Inventory of Small Acts

23.11.2017 18:30h



Die in London lebende Künstlerin Jaimini Patel hatte 2016 während eines Aufenthalts in Krems bei AIR Artist-in-Residence Niederösterreich die Idee zur Umsetzung eines Projektes am Archiv der Zeitgenossen, das auf einen Benutzerraum des Archivs Bezug nahm: Die markante Architektur des Archivs wurde zur Inspiration, die umlaufenden Regalwände des Benutzerraums zu befüllen. Jaimini Patels Projekt ist eine künstlerische Erforschung der Natur von Materie, Erinnerung und Zeit, entwickelt innerhalb eines Jahres.



In Kooperation mit der Galerie Stadtpark und AIR Artist-in-Residence Niederösterreich.



Eröffnung: 23.11.2017, 18:30 Uhr



Zur Eröffnung sprechen Anja Grebe und Christine Grond (Donau-Universität Krems), David Komary (Galerie Stadtpark) führt ein Künstlergespräch mit Jaimini Patel.



Dauer der Ausstellung: 24.11.2017 – 31.1.2018, Mo-Fr 9-15 Uhr nach Vereinbarung, Eintritt frei



Information und Anmeldung

Beatrix Vigne

+43 2732 893 2573

beatrix.vigne@donau-uni.ac.at