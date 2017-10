Kunst im öffentlichen Raum Niederoesterreich

Landpartie V: Krems/Stein, Pöggstall, Martinsberg

Krems/Stein, Pöggstall, Martinsberg



Im Oktober findet die Begegnung mit Kunst im öffentlichen Raum in der Wachau und im südlichen Waldviertel statt. Im nicht immer öffentlich zugänglichen Skulpturengarten bei der Minoritenkirche in Krems/Stein haben Arbeiten von Eva Afuhs, Per Kirkeby und Ona B. u.a.m. ihren Platz zur meditativen Annäherung gefunden.



Nach einem Mittagessen in Spitz geht die Fahrt weiter nach Pöggstall, wo die Bildhauererin Gabriele Berger im Eingangsbereich zur Niederösterreichischen Landesausstellung mit ihren "lesbaren" mehrteiligen Granitobjekten symbolisch auf Orientierung, System und Ordnung verweist und so eine Verbindung zu den Inhalten der Ausstellung "Alles was Recht ist" im Schloss Pöggstall schafft. Bei Interesse gibt es Gelegenheit für einen individuellen, maximal einstündigen Besuch. Alternativ bietet sich in dieser Zeit ein Spaziergang rund um das Schloss und ein Besuch in der Schlosstaverne an. (Der Eintrittspreis von € 11,- für die Landesausstellung ist nicht in den Kosten der Landpartie inkludiert und ist vor Ort zu bezahlen.)



An zwei sich überschneidenden Wanderwegen am idyllischen Edlesbergerteich bei Martinsberg haben die Künstlerinnen Christine und Irene Hohenbüchler mit ihrer mehrteiligen Sitz-Skulptur einen markanten Platz zum Verweilen eingerichtet. Die Arbeit bietet Sitzmöglichkeiten für bis zu sieben Personen und bezieht sich neben der geografischen Überschneidung der Wege auch auf historische Gegebenheiten vor Ort.



Rückkehr nach Wien ca. 20 Uhr.

Konzept/Organisation: Bärbl Zechner