Galerie Gabriele Senn

Talk über Michael Riedels Künstlerbücher

Jörg Heiser, Roland Mönig im Gespräch mit Sabine Schaschl

curated by_vienna image/reads/text



Anlässlich der Ausstellung One and Three Chairs sprechen Jörg Heiser (Kunstkritiker frieze, Süddeutsche Zeitung, Direktor des Instituts Kunst im Kontext, Universität der Künste, Berlin), Roland Mönig (Stiftung Saarländischer Kulturbesitz Kunst- und kulturwissenschaftlicher Vorstand / Direktor Saarlandmuseum) und Sabine Schaschl (Direktorin des Museum Haus Konstruktiv in Zürich) über Michael Riedels Künstlerbücher.



Die Veranstaltung ist frei zugänglich und wird auf Deutsch abgehalten.