Studio Mollay Bibawy, Singerstrasse 30, 1010 Wien

suchen, finden, sammeln, bearbeiten und produzieren Objekte. Sie spüren die Chronik von Dingen auf und erzählen durch Umgestaltung und Kombination, durch das Verfremden und das Umdefinieren neue Geschichten damit. Fund- und Sammelstücke aus verschiedenen Materialien und Epochen werden mit eigenen Erzeugungen verbunden, Teile und Funktionen von Gegenständen werden dekonstruiert und zu neuen Produkten gefertigt.



Das Ergebnis sind Objekt-Collagen zwischen zeitgenössischem Design und Objektkunst. Es ist das Spiel mit dem Gegensatz, die Lust mit Inhalten und Formen zu experimentieren und zu inspirieren. Manches ist ein Gebrauchsding, anderes ein Ding für sich – Die Schönheit sei Idee!





Down up and in between: Konservation/Transformation, Einzelstücke/Auftragsarbeiten, Handwerk/Spiel, Abstrakt/Konkret, Alt/Neu, Form/Substanz, Eisen/Gold, Raum/Punkt, Zufall/Komposition ...





Die neuen Studio Räume in der Wiener Innenstadt sind von Dienstag bis Freitag, 14.00 – 18.00 Uhr und nach telefonischer Vereinbarung geöffnet. Neben den dort präsentierten Produkten übernimmt STUDIO MOLLAY BIBAWY die Produktion von Auftragsarbeiten sowie die Gestaltung von Geschäftslokalen, Kultur- und Privaträumen, für die sie individuelle Konzepte erarbeiten und umsetzen.





Amira Bibawy-Mollay & Michael Mollay



