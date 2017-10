ArchFilm Matinée: Schick & schön – Traumhäuser #2

Unter dem Motto „schick und schön“ gibt es im zweiten Teil des Architekturfilm-Zyklus TRAUMHÄUSER zwei unvergleichliche Häuser aus sehr unterschiedlichen Epochen und Kontinenten zu sehen. Der Schweizer Christoph Schaub zeigt IL GIRASOLE. Dieses sogenannte „Sonnenblumenhaus“ in den Weinbergen bei Verona ist ein Rundbau aus den 1930er-Jahren, der den futuristischen Traum der „Wohnmaschine“ verwirklicht: durch leise Motoren dreht sich das Haus langsam um seine eigene Achse.



Der neueste Film des Österreichers Karl-Heinz Klopf erforscht A TROPICAL HOUSE, eine Gartenvilla in einem noblen Vorort von Jakarta (Indonesien), entworfen vom jungen Architekten Andra Matin. Die organische Symbiose von Haus und Garten scheint geradezu in der Luft zu schweben.

Nach dem Film Gespräch mit Regisseur Karl-Heinz Klopf und Kurator Helmut Weihsman.



Mit den Filmen:

Il Girasole – Una casa vicino à Verona

Christof Schaub | CH 1995 | 17 Min | 35mm | OF

A Tropical House

Karl-Heinz Klopf | Ö/Indonesien 2015 | DCP | 51 Min | OmeU



15. Oktober | 13.00 Uhr | Filmcasino Wien, Margaretenstraße 78

kassa@filmcasino.at, Tel: 01-587 90 62