Künstlerhaus 1050

Jiffychat 05

Das kurzweilige Kunstvermittlungsformat für

Künstlerhaus-Mitglieder & Kunstinteressierte



JIFFYCHAT 05 ist der Titel des spannenden Kunstvermittlungsformats des Künstler­hauses, das nun zum fünften Mal stattfindet: Kurzweilig, knapp und prägnant ― in jeweils vier Minuten ― stellen zehn Mitglieder des Künstlerhauses sowie ein Gast aus dem Kunstkontext sich selbst, die neuesten Arbeiten oder aktuellsten Projekte anhand von 12 an die Wand projizierten Bildern vor.

Zusätzlich ist ein zum JIFFYCHAT-Vortrag passendes, exemplarisches Original-Werk mit­zu­bringen.

Alle mitgebrachten Arbeiten sind im Rahmen einer intuitiv-spontan gestalteten „JIFFYCHAT-OneEveningShow“ an diesem einen Abend zu sehen.



Das Format dient der internen Kommunikation unter den insgesamt knapp 450 Künstlerhaus-Mitgliedern und ergänzt das bestehende Kunstvermittlungsprogramm des Künstlerhauses in Richtung Sammler_innen, Kunstexpert_innen, Schulen und einer allgemein an Kunst interessierten Öffentlichkeit.



Teilnehmende Künstler*innen:

1. Martina Montecuccoli www.montecuccoli.net

2. Sibylle Gieselmann www.sibyllegieselmann.com

3. Reiner Riedler www.photography.at

4. wechselstrom www.wechsel-strom.net

5. David Kurz www.davidkurz.at

6. Bettina Beranek www.b-beranek.net

7. Cornelia Mittendorfer www.cornelia-mittendorfer.at

8. Simon Goritschnig www.simongoritschnig.com

9. Silvia Grossmann www.silvia-grossmann.at

10. Fridolin Welte e2642.kunst.tuwien.ac.at/index.php?idcatside=14



Special Guest: Gabi Baumgartner, Kunsthistorikerin und Kuratorin bm-kuratoren.at, www.ip-forum.at/uber-uns





„Jiffy“ bezeichnet im Englischen ein kurzes, häufig nicht näher spezifiziertes Zeitintervall (ähnlich dem deutschen „Augenblick“ oder „Moment“). Es wird vermutet, dass der Begriff aus der Umgangssprache des 18. Jahrhunderts stammt. In Wissenschaft und Computertechnik kann „Jiffy“ verschiedene, jeweils für die Anwendung definierte Zeitintervalle angeben. Im Bereich der Computertechnik steht ein Jiffy für die Periodendauer des Timer‐Interrupts und stellt damit eine Maßeinheit dar. (Wikipedia)



Organisation: Barbara Höller www.barbarahoeller.at

Sibylle Gieselmann www.sibyllegieselmann.com

Martina Montecuccoli www.montecuccoli.net

Idee& Konzept: Barbara Höller