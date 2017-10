Tea Talk. It's all about p[art]icipation

In Kooperation mit Kultur & Gut



Ausgehend von zeitgenössischen künstlerischen Positionen in der Ausstellung Duett mit Künstler_in. Partizipation als künstlerisches Prinzip ist das 21er Haus im Rahmen der Tea Talks Ort für Begegnung und Austausch zwischen Menschen mit und ohne Fluchterfahrung.

Gemeinsam erkunden wir die Werke, die zur aktiven Teilnahme am künstlerischen Prozess einladen: Wir sitzen, liegen, stecken den Kopf in den Ärmel, wir zeichnen, kleben, spielen Tischtennis und hinterlassen unsere Wünsche auf Yoko Onos Wish Trees. Bei einer Tasse Tee sprechen wir anschließend über die Bedeutung von Kunst, den Stellenwert von Partizipation und Geschichten aus unserem Alltag.



Veranstaltung auf Deutsch mit Arabisch- oder Persisch-Dolmetscherin

Teilnahme kostenlos mit Anmeldung