Filming the Revolution. The Cinematic Avant-Garde in the Ukraine (2)

Filmschau mit Arbeiten von Oleksandr Dovzhenko, Mikhail Kaufman, Mikola Shpikovskiy und Dziga Vertov. Kuratiert von Konstantin Akinsha, eine Kooperation mit dem IWM – Institut für die Wissenschaften vom Menschen, Wien.



18:00

Mikhail Kaufman, An Unprecedented Campaign, 1930, 71 min, stumm

Ein zu Unrecht vergessenes Meisterwerk von Mikhail Kaufman zeigt der Film die Bewegung der „25.000“ Arbeiter, die von der Kommunistischen Partei 1929 ausgesendet wurden, um Bauern und Landbevölkerung auf die Kollektivierung einzustimmen. An Unprecedented Campaign wurde 2015 wiederentdeckt. Seine restaurierte Fassung hatte dieses Jahr in London Premiere. (Konstantin Akinsha)



Einführung von Ivan Kozlenko, Direktor des Oleksandr Dovzhenko Centers Kyiv, in englischer Sprache.



20:00

Mykola Shpykovskyi, Bread, 1929, 44 min, engl. UT, neu vertont

Blickle Kino im 21er HausBelvedere

Bread von Mykola Shpykovskyi wurde gleich nach seiner Produktion verboten und niemals veröffentlicht. Erst in den späten 1970er-Jahren wurde er vor einem kleinen Fachpublikum erstmals aufgeführt. Seinen besonderen Charme bezieht der Film aus der einzigartigen Kameraführung und dem innovativen Schnitt, der die Zwischentitel inhaltlich mit den Filmbildern verschränkt: klar, asketisch, expressiv und sehr, sehr suggestiv!

Obwohl gleichzeitig mit Dovzhenkos Earth entstanden und ebenso zur selben Zeit verboten, wurde Bread vergessen und erst 2013 wiederentdeckt und restauriert, Ersterer hingegen konnte in den späten 1950er-Jahren in den offiziellen Kanon des sowjetischen Kinos überführt werden. (Konstantin Akinsha)



Abschlussdiskussion mit Konstantin Akinsha, Kurator der Reihe, dem Direktor des Oleksandr Dovzhenko Centers Kyiv, Ivan Kozlenko, und Oleh Ilnytzkyj, Professor Emeritus at the Department of Modern Languages and Cultural Studies, University of Alberta, Kanada, in englischer Sprache.