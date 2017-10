Kunsthalle Wien Museumsquartier

HTLT Finissage: Das mag brillant sein, neu ist es nicht…

Ein Forum mit Kunsträumen in Wien



In den letzten beiden Jahren entstand in Wien eine Vielzahl von Kunsträumen unterschiedlichster Art, die auf eine Verschiebung im Kunstfeld vom projektbasierten Arbeiten zur Schaffung von Institutionen hindeuten. Neben neuen Galerien entstanden vielfältige, selbstorganisierte Kunstinitiativen in der Stadt. Ausgehend von diesem Wandel möchten wir im Rahmen der Ausstellung How To Live Together eine Diskussion über den gegenwärtigen Stand der lokalen künstlerischen wie institutionellen Szene anregen.



Das Forum soll so genannte Artist-Run Spaces, Off-Spaces und Projekträume sowie junge Galerien und die Kunsthalle Wien miteinander verbinden, um einen Dialog zu initiieren. Dabei soll es unter anderem um die Frage gehen, in welchem Verhältnis Größe und Reichweite einer Institution zueinander stehen, und wie dies ihre Bedeutung für den lokalen Kontext markiert.



Als offene Diskussionsplattform wird sich Das mag brillant sein, neu ist es nicht… mit der Produktion und Präsentation von zeitgenössischer Kunst in Wien auseinanderzusetzen, um Herausforderungen lokaler Kunstorganisationen zu adressieren, über verschiedene Arbeitsmodelle sowie den konkreten wie immateriellen Wert nachzudenken, den diese zum lokalen Kunstfeld beitragen.



Mit: fAN, Gärtnergasse, GIANNI MANHATTAN, hoast, keen on magazine, Kevin Space, KLUCKYLAND, Kunsthalle3000, Nathalie Halgand, Mauve, New Jörg, Pina, PW-Magazine, Schneiderei, school, Significant Other, Sort, Ve.Sch, Vin Vin, wellwellwell, □□□□□■(LLLLLL)



Programm



15 Uhr: It's Not New, But It’s Needed

Mit Natalie Halgand, Pina, Ve.Sch, wellwellwell



16 Uhr: Coopetition and Money Issues

Mit KLUCKYLAND, Significant Other, Vin Vin (In englischer Sprache)



17 Uhr: How to Work Together?

Mit fAN, Gärtnergasse, Gianni Manhattan, hoast, Schneiderei (In englischer Sprache)



18 Uhr: The Politics of Exhibition Making

Mit Kevin Space, Mauve, New Jörg, school, Sort (In englischer Sprache)



19 Uhr: What about Digital Space?

Mit keen on magazine, Kunsthalle3000, □□□□□■(LLLLLL), PW Magazine



Im Anschluss:

Semesterabschlussfeier Community College



Pay as you wish

Am letzten Wochenende von How To Live Together bestimmen Sie den Eintrittspreis und bezahlen für den Ausstellungsbesuch und die Veranstaltungen soviel Sie möchten.